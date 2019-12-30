РФ приостановила безвизовые турпоездки в Китай

КНР должны уведомить о том, что меры носят обоснованный характер.

Правительство РФ приостановила приём документов, оформление и выдачу рабочих и турестических виз гражданам Китая. Об этом говорится на сайте ведомства.

В опубликованном документе говорится, что МИДу РФ необходимо уведомить КНР о том, что эта мера носит обоснованный характер. Причиной ограничений стало распространение нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Также 1 февраля, Путин издал указ об эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом. К 1 февраля в Китае подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, еще более 100 зараженных находятся в других странах. От инфекции погибли 259 человек.

Видео: YouTube / TSA