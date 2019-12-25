Беглов поздравил петербургских бойцов спецназа с профессиональным праздником

В Петербурге поздравили бойцов и офицеров спецподразделений с их праздником.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил бойцов и офицеров подразделений специального назначения с профессиональным праздником, который отмечается в России 24 октября.

Дата связана с историей формирования спецназа: 24 октября 1950 года по директиве маршала Советского Союза Александра Василевского началось создание рот специального назначения при общевойсковых и механизированных армиях.

В поздравлении глава города отметил профессиональную подготовку военнослужащих, их выдержку, скорость реакции и умение действовать в сложных условиях. По словам Беглова, от слаженности и выучки спецназовцев зависят безопасность государства и жизни людей.

Губернатор также подчеркнул, что бойцы и офицеры проявляют мужество и стойкость в ходе специальной военной операции, участвуя в выполнении сложных боевых задач.

Отдельно Беглов поблагодарил ветеранов подразделений специального назначения. Он отметил значение боевого братства и передачи опыта между поколениями военнослужащих, а также пожелал бойцам здоровья, выдержки, поддержки товарищей и успехов в службе.

В Петербурге 24 октября традиционно проходит церемония возложения цветов к памятнику "Бойцам спецназа России — защитникам Отечества" в парке Интернационалистов. Во время памятных мероприятий горожане отдают дань уважения военнослужащим, погибшим при исполнении долга.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)