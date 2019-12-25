Троллейбус врезался в дорожный знак и столб после столкновения с Mercedes

Женщина за рулём Mercedes столкнулась с троллейбусом на проспекте Славы.

В Петербурге полиция проводит проверку после столкновения Mercedes с троллейбусом на проспекте Славы. Авария произошла 24 октября около 13:20 у дома 43/49 во Фрунзенском районе.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, за рулём иномарки находилась 41-летняя женщина, троллейбусом управлял 53-летний водитель.

Предварительно установлено, что автомобилистка при повороте направо не уступила дорогу троллейбусу. После столкновения электротранспорт наехал на стойку дорожного знака и столб освещения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ