В Петербурге завершился кинофестиваль "Послание к человеку" с 20 наградами

Фильмы из 35 стран поборолись за награды фестиваля "Послание к человеку".

В Петербурге подвели итоги 36-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку". Церемония награждения прошла на Новой сцене Александринского театра. Всего организаторы вручили 20 наград.

В 2026 году показы и встречи фестиваля посетили 16 тыс. человек. В конкурсную программу вошли 75 фильмов из 35 стран, а заявки на участие поступили из 97 государств.

Президент фестиваля Алексей Учитель отметил интерес зрителей к программе и атмосферу обсуждений после сеансов. По его словам, организаторы стремились познакомить аудиторию с тем, как люди в разных странах переживают эмоции, строят отношения и выражают свои чувства.

Среди отмеченных работ — фильмы "Приключения мозаик на земле и под", "Чуурааа", "Перед солнцем", "Мама", "Творимые души", "Портрет Арины", "Тело Христово", "Победители" и "Самый красивый парень на свете".

Полный список лауреатов организаторы пообещали опубликовать на официальном сайте кинофестиваля.

Фото: pxhere