"Зенит" должен был получить пенальти в первом тайме матча с "Ахматом"

ЭСК РФС разобрала спорный эпизод с Глушенковым в матче "Зенита" и "Ахмата".

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибкой решение главного арбитра Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота "Ахмата" в матче с "Зенитом". Об этом сообщили на официальном сайте РФС.

Встреча 11-го тура чемпионата России состоялась 18 октября в Петербурге и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2. Спорный эпизод произошёл на 39-й минуте первого тайма.

Во время борьбы за мяч защитник грозненской команды Калиду Сидибе задел шипами ногу нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в пределах собственной штрафной площади.

По оценке экспертно-судейской комиссии, арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый удар и показать Сидибе жёлтую карточку за грубую игру.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту.

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