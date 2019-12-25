"Зенит" должен был получить пенальти в первом тайме матча с "Ахматом"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибкой решение главного арбитра Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота "Ахмата" в матче с "Зенитом". Об этом сообщили на официальном сайте РФС.
Встреча 11-го тура чемпионата России состоялась 18 октября в Петербурге и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2. Спорный эпизод произошёл на 39-й минуте первого тайма.
Во время борьбы за мяч защитник грозненской команды Калиду Сидибе задел шипами ногу нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в пределах собственной штрафной площади.
По оценке экспертно-судейской комиссии, арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый удар и показать Сидибе жёлтую карточку за грубую игру.
Ранее мы сообщили о том, что петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту.
Фото: Pxhere
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