Для ВСМ Москва — Петербург утвердили ГОСТ по защите электросетей

Электросети ВСМ Москва — Петербург защитят по новым правилам.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для защиты тяговых электросетей высокоскоростных железнодорожных магистралей. Стандарт разработан с учётом эксплуатации поездов, способных развивать скорость до 400 км/ч, в том числе на линии Москва — Петербург.

Документ ГОСТ Р 71885.4-2026 подготовили специалисты Дальневосточного государственного университета путей сообщения совместно с учёными Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта.

Стандарт определяет порядок настройки устройств, которые обнаруживают короткие замыкания и перегрузки в тяговой электросети. Правильный выбор параметров должен обеспечивать своевременное выявление аварий и снижать риск ложного срабатывания защиты.

Впервые требования распространяются на участки высокоскоростных магистралей с движением до 400 км/ч и систему тягового электроснабжения переменного тока 2 × 25 кВ. В документ также включили новые схемы режимов работы для сложных узлов питания и уточнённые угловые характеристики для перегонов с интенсивным движением.

ГОСТ прошёл экспертизу в техническом комитете ТК 045 "Железнодорожный транспорт", работающем на базе Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

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Фото: пресс-служба РЖД