Место для эвакуации российских граждан из Китая определено. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на замглавы Минздрава Сергея Краевого. Уже сегодня в пункт назначения направятся специалисты по эпидемиологии, инфектологии для обучения медперсонала. Сотрудников будут привлекать к проведению карантинных мер в инкубационный период. Напомним, что ВКС РФ начали эвакуацию граждан из КНР со 2 февраля
Это не только граждане РФ, это и граждане республик СНГ, Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана
прокомментировал эксперт
В регионах России обеспечена круглосуточная консультативная помощь для борьбы с коронавирусом. Она создана на базе НМИЦФиФЗ Минздрава.
Ранее Piter.tv писал о том, что группировку самолетов ВКС России направят в Хубэй для эвакуации 3 февраля.
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