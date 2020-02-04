Туда едут специалисты по инфектологии и эпидемиологи.

Место для эвакуации российских граждан из Китая определено. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на замглавы Минздрава Сергея Краевого. Уже сегодня в пункт назначения направятся специалисты по эпидемиологии, инфектологии для обучения медперсонала. Сотрудников будут привлекать к проведению карантинных мер в инкубационный период. Напомним, что ВКС РФ начали эвакуацию граждан из КНР со 2 февраля

Это не только граждане РФ, это и граждане республик СНГ, Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана прокомментировал эксперт

В регионах России обеспечена круглосуточная консультативная помощь для борьбы с коронавирусом. Она создана на базе НМИЦФиФЗ Минздрава.

Ранее Piter.tv писал о том, что группировку самолетов ВКС России направят в Хубэй для эвакуации 3 февраля.