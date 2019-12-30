Пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из КНР

Министерство Обороны РФ выделило пять самолетов ВКС для эвакуации граждан из Китая. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что на борту самолетов разместятся военных медиков и специалистов Минобороны в области вирусологии. Помимо этого, на борту будут все необходимые средства диагностики, индивидуальной защиты, а также медицинские препараты.
В субботу, 1 февраля, Путин издал указ об эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом. К 1 февраля в Китае подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, еще более 100 зараженных находятся в других странах. От инфекции погибли 259 человек.
Видео: Министерство Обороны
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