Пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из КНР

Операция по эвакуации началась 1 февраля по указу президента РФ.

Министерство Обороны РФ выделило пять самолетов ВКС для эвакуации граждан из Китая. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что на борту самолетов разместятся военных медиков и специалистов Минобороны в области вирусологии. Помимо этого, на борту будут все необходимые средства диагностики, индивидуальной защиты, а также медицинские препараты.

В субботу, 1 февраля, Путин издал указ об эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом. К 1 февраля в Китае подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, еще более 100 зараженных находятся в других странах. От инфекции погибли 259 человек.

Видео: Министерство Обороны