Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

На борту - 80 пассажиров.

Первый самолет с россиянами из Уханя вылетел в Тюмень. До этого борту ВКС РФ пришлось совершить дозаправку на аэродроме ВВО. На данный момент на воздушном судне находятся 80 граждан России с личными вещами. Пассажиров сопровождают военные медики и специалисты из Минобороны по вирусологии. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что накануне стало известно, что второй самолет также совершает полет до Китая. Государство занимается эвакуацией соотечественников с территории провинции Хубэй. Именно там зафиксирована вспышка коронавируса, которая распространилась на другие регионы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

