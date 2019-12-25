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Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Сегодня, 7:26
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lesjasap

Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

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На борту - 80 пассажиров.

Первый самолет с россиянами из Уханя вылетел в Тюмень. До этого борту ВКС РФ пришлось совершить дозаправку на аэродроме ВВО. На данный момент  на воздушном судне находятся 80 граждан России с личными вещами. Пассажиров сопровождают военные медики и специалисты из Минобороны по вирусологии. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что накануне стало известно, что второй самолет также совершает полет до Китая. Государство занимается эвакуацией соотечественников с территории провинции Хубэй. Именно там зафиксирована вспышка коронавируса, которая распространилась на другие регионы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: вкс, дозаправка, коронавирус, тюмень, ухань
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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