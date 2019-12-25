В Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса

Петербургский губернатор Александр Беглов распорядился открыть в городе оперативный штаб, в котором будут следить за распространением бушующего коронавируса и заниматься профилактикой заболевания. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба Смольного.
Руководство штабом взял на себя вице-губернатор Валерий Пикалев, заместителями стали вице-губернаторы Анна Митянина и Максим Соколов и глава УФС по надзору в сфере благополучия человека Наталия Башкетова. В составе штаба значатся также представители ГУ МВД, Росгвардии, МЧС, УФСБ, Октябрьской железной дороги.
Оперативный штаб будет координировать деятельность петербургских властей и территориальных органов по профилактике и контролю за распространением коронавируса.
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Фото: Piter.TV
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