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В Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса
Сегодня, 17:40
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В Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса

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Возглавил штаб вице-губернатор Валерий Пикалев.

Петербургский губернатор Александр Беглов распорядился открыть в городе оперативный штаб, в котором будут следить за распространением бушующего коронавируса и заниматься профилактикой заболевания. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба Смольного.

Руководство штабом взял на себя вице-губернатор Валерий Пикалев, заместителями стали вице-губернаторы Анна Митянина и Максим Соколов и глава УФС по надзору в сфере благополучия человека Наталия Башкетова. В составе штаба значатся  также представители ГУ МВД, Росгвардии, МЧС, УФСБ, Октябрьской железной дороги. 

Оперативный штаб будет координировать деятельность петербургских властей и территориальных органов по профилактике и контролю за распространением коронавируса.

Ранее мы писали, что в России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, оперативный штаб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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