Во вторник, 4 февраля, стало известно, что зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Тюменская область лучше других регионов РФ подготовлена для принятия больных коронавирусом. Отмечается, что туда прибудут не только Россияне, но и граждане Евразийского экономического союза и Украины.
Напомним, что 4 февраля в китайский Ухань вылетел первый самолет ВКС России для эвакуации россиян.
Ранее мы сообщали о том, что китайские медики показали снимки легких, которые поражены коронавирусом.
Видео: YouTube / South China Morning Post
Обсуждение ( 0 )