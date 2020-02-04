  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:39
95
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область

0 0

Кроме граждан России там будут граждане Евразийского экономического союза и Украины.

Во вторник, 4 февраля, стало известно, что зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Тюменская область лучше других регионов РФ подготовлена для принятия больных коронавирусом. Отмечается, что туда прибудут не только Россияне, но и граждане Евразийского экономического союза и Украины.

Напомним, что 4 февраля в китайский Ухань вылетел первый самолет ВКС России для эвакуации россиян.

Ранее мы сообщали о том, что китайские медики показали снимки легких, которые поражены коронавирусом.

Видео: YouTube / South China Morning Post

Теги: здоровье, коронавирус, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии