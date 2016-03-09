В Минсельхозе объяснили повышение цен на гречку

Стоимость крупы зависит от урожая, который в этом году был ниже, чем в прошлом.

Минсельхоз объяснил, почему в России выросла цена на гречневую крупу. По данным ведомства, причина оказалась в неготовности сельхозпроизводителей к увеличению посевов в 2019 году.

В министерстве отметили, что понижение цены в 2018 году было связано с рекордным урожаем гречки в 2017 года. В тот год было собрано 1,5 млн т гречихи. Однако в 2019 году урожай должен составить около 780 тыс. т крупы. Данный показатель соответствует среднему уровню.

Еще одной причиной роста цен стало увеличение закупочной цены на крупу, которая сейчас составляет 35,7 за кг. При этом потребительская цена составляет 61,73 рублей за кг. В 2019 году по данным Росстата гречка подорожала на 11%, а в некоторых регионах на 28,8%.

Видео: YouTube /AllasYummyFood, NastassjaCanCook