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Путин намерен лишать лицензии аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

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Отметим, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что Путин намерен лишать лицензии аптеки, завышающие цены из-за коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Нужно выявить таких, кто решил нажиться, чтобы неповадно было в следующий раз",

— заявил Владимир Путин.

Известно, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей. Россияне заявили, что до коронавируса одна маска стоила полтора рубля. 

Отметим, что повышение цен из-за китайского вируса коснулось не только аптек. Ранее мы сообщали о том, что в России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей.

Видео: YouTube / Sullivan University, Bloomberg Markets and Finance, CBS 17

Теги: коронавирус, новости россии, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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