Отметим, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что Путин намерен лишать лицензии аптеки, завышающие цены из-за коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Нужно выявить таких, кто решил нажиться, чтобы неповадно было в следующий раз", — заявил Владимир Путин.

Известно, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей. Россияне заявили, что до коронавируса одна маска стоила полтора рубля.

Отметим, что повышение цен из-за китайского вируса коснулось не только аптек. Ранее мы сообщали о том, что в России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей.

Видео: YouTube / Sullivan University, Bloomberg Markets and Finance, CBS 17