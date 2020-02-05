В среду, 5 февраля, стало известно о том, что Путин намерен лишать лицензии аптеки, завышающие цены из-за коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
"Нужно выявить таких, кто решил нажиться, чтобы неповадно было в следующий раз",
— заявил Владимир Путин.
Известно, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей. Россияне заявили, что до коронавируса одна маска стоила полтора рубля.
Отметим, что повышение цен из-за китайского вируса коснулось не только аптек. Ранее мы сообщали о том, что в России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей.
Видео: YouTube / Sullivan University, Bloomberg Markets and Finance, CBS 17
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