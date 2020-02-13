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С круизного лайнера Diamond Princess началась эвакуация

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Власти Японии решили эвакуировать с лайнера сначала пожилых людей.

Власти Японии начали эвакуацию пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess .

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что количество заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess возросло до 218 человек. Сейчас стало известно, что власти Японии начали эвакуацию пассажиров с круизного лайнера. Сначала с судна снимают пожилых людей, с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Всего на борту более 3,5 тысяч пассажиров.  Среди них 24 россиянина, у которых коронавирус не выявлен. 

Видео: ANNnewsCH

Теги: diamond princess, коронавирус, медицина и здоровье, новости в мире, эвакуация видео, эпидемия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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