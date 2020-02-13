В большинстве пациенты - граждане Японии.

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 218. За последние сутки количество инфицированных на Diamond Princess увеличилось на 44 человека. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Среди зараженных появился один член экипажа круизного лайнера. Еще 29 человек - это пассажиры из Японии. Также правительство страны заявило, что пожилым людям можно будет покинуть корабль раньше срока. Это станет возможным, если тест на коронавирус у них покажет отрицательный результат. Остальные будут находиться на лайнере до завершения периода карантина, ориентировочно до 14 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что у украинца на круизном лайнере в Японии обнаружили коронавирус.

Видео: YouTube/CBC News