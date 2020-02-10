На борту Diamond Princess коронавирусом заразились еще 60 человек

Среди них нет россиян.

В водах Японии на круизном лайнера Diamond Princess увеличилось количество заболевших коронавирусом. Признаки пневмонии нового типа обнаружились у еще 60 человек. Напомним, что сейчас все пассажиры находятся в изоляции в своих каютах. Они пробудут в карантине в течение двух недель. Те, у кого находят инфекцию, отправляются в местную больницу на лечение. Об этом сообщили "РИА Новости".

Напомним, что на борту находятся 24 россинина. Пока что ни у одного не нашли признаки коронавируса. Однако накануне стало известно, что заразился один украинец и другие пассажиры. Изначально власти планировали, что карантин продлится до 19 февраля включительно. Сейчас есть планы о его продлении. Diamond Princess продолжает стоять на якоре у берегов Японии.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Челябинска закрыли карантинный центр после протестов.

Видео: YouTube/The Telegraph