Власти Челябинска закрыли карантинный центр после протестов

На решение властей могли повлиять стихийные протестные акции.

Глава Минздрава Челябинской области объявил о том, что власти с ближайшем времени закроют карантинный центр для граждан Китая. госпитализируемых с подозрением на коронавирус. Он располагался оздоровительном лагере "Утес" в деревне Ужевка Сосновского района региона.

По данным РБК, шесть человек, ранее отправленных в центр, отправят в разные медицинские учреждения Челябинска, где есть необходимое оборудование. Предполагается, что на решение местных властей повлияли стихийные акции протеста, организованные активными гражданами. Местные жители заявили, что у них нет гарантий того, что заболевшие будут здоровыми и не убегут из центра карантина в направлении ближайших деревень.

Какие признаки коронавируса у человека нужно знать, чтобы не пропустить дебют болезни? Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ? Мы собрали в одном месте только проверенную и подтвержденную экспертами информацию о симптомах коронавируса 2019-ncoV.