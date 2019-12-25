Пассажиры покинут лайнер с 19 по 21 февраля.

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess. Здоровых туристов отпустят домой уже 19 февраля. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Эвакуация иностранцев будет проводиться в течение двух дней, до 21 числа. Сейчас специалисты взяли необходимые анализы, чтобы определить заразившихся. После обработки информации о состоянии здоровья каждого пассажира и члена экипажа, медики решат о том, куда они направятся.

Напомним, что с 5 февраля лайнер находится в порту Йокогамы на карантинной стоянке. На его борту выявили 454 человека с коронавирусом. Инфекцию занес 80-летний житель Гонконга, который покинул корабль 25 января.

Ранее Piter.tv писал о том, что новым коронавирусом заразилась первая россиянка на Diamond Princess.

Видео: YouTube/Global News