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В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Сегодня, 7:19
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lesjasap

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

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Пассажиры покинут лайнер с 19 по 21 февраля.

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess. Здоровых туристов отпустят домой уже 19 февраля. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Эвакуация иностранцев будет проводиться в течение двух дней, до 21 числа. Сейчас специалисты взяли необходимые анализы, чтобы определить заразившихся. После обработки информации о состоянии здоровья каждого пассажира и члена экипажа, медики решат о том, куда они направятся.

Напомним, что с 5 февраля лайнер находится в порту Йокогамы на карантинной стоянке. На его борту выявили 454 человека с коронавирусом. Инфекцию занес 80-летний житель Гонконга, который покинул корабль 25 января.

Ранее Piter.tv писал о том, что новым коронавирусом заразилась первая россиянка на Diamond Princess.

Видео: YouTube/Global News

Теги: diamond princess, коронавирус, япония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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