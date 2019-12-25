Второй россиянин подхватил коронавирус на борту круизного лайнера

Днем раньше вирус диагностировали у его супруги.

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess в Японии подхватил коронавирус, сообщило российское посольство 18 февраля. Вирус нашли у мужа россиянки, которую поместили в карантин по тому же заболеванию 17 февраля.

На данный момент мужчина находится в специальном учреждении в префектуре Аити, заболевший чувствует себя нормально. Его супруга госпитализирована в больницу префектуры Канагава. Само судно уже почти две недели находится на карантине в Иокогаме, на данный момент на борту уже 540 заболевших коронавирусом пассажиров из 3,4 тысяч человек. Эвакуировать с лайнера здоровых людей начнут 19 февраля, россияне смогут улететь домой в тот же день.

Ранее в МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess.