Остальные сойдут на берег к 21 февраля.

Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии. С территории порта города Йокогама и увезла машина российского посольства. Предположительно, что граждане РФ вернутся на родину уже в четверг. Результаты медицинских анализов не показало у них заражение коронавирусом.

На круизном лайнере остаются еще 20 российских жителей. Они сойдут на берег к 21 февраля. Сейчас корабль покинули уже 500 человек из 3,7 тысяч. Первыми ушли пенсионеры.

Напомним, что ранее еще у двоих россиян выявили признаки коронавируса и госпитализировали их.

Ранее на лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса.

Видео: YouTube/Channel 4 News