Более 20 пассажиров Diamond Princess не проверили на коронавирус перед уходом на берег

Об этом рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Глава Минздрава Японии на пресс-конференции сообщил, что более 20 пассажиров лайнера Diamond Princess не прошли тест на коронавирус перед уходом на берег. Среди 23 человек – 19 японцев и четыре иностранца.

В Минздраве Японии связались с этими людьми и пригласили для прохождения тестирования. От лица ведомства министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като извинился за сложившуюся ситуацию, назвав ее "ошибкой".

Круизный лайнер Diamond Princess вновь начнет перевозить пассажиров 29 апреля. Утром 21 февраля корабль покинули последние пассажиры, находившиеся на карантине. Лайнер будет базироваться в Японии, как и до ситуации с коронавирусом на борту.

Видео: YouTube / CNA