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В ДНР госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

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Женщина прибыла из Китая с повышенной температурой.

В ДНР госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Об этом заявили представители министерства здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявили "РИА Новости".

На санитарно-карантинном контроле в пункте пропуска "Новошахтинск" у женщины выявили температуру 37,2. Учетом эпидемиологического анализа данный случай был определен как подозрительный на коронавирус". Туристка находится под медицинским контролем в инфекционном отделении. К утру 10 марта никаких признаков коронавируса, кроме температуры, не выявлено.

Ранее парламент ДНР признал русский язык единственным государственным.
 

Теги: днр, донбасс, китай, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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