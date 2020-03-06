Теперь в школах будут обучать только на русском языке. Осталась опция обучения на родном языке по желанию родителей учеников.

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным. С соответствующим заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин по информации от "РИА Новостей". Депутаты единогласно проголосовали за предложенную инициативу. До этого момента на территории ДНР государственными считались два языка, включая украинский.

Применение украинского языка как государственного не нашло практической реализации прокомментировали в местном парламенте

Изменения вступят в законную силу после подписания документа главой ДНР и публикации на сайте. С этого момента общее образование будет вестись на русском языке. Местным жителям сохранят возможность учиться на родном языке. Они смогут получить на нем также дошкольное образование.

Ранее киевские боевики ранили двух мирных жителей в ДНР.

Видео: YouTube/Денис Пушилин