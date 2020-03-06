Пострадали 52-летняя местная жительница и 56-летний мужчина.

Киевские боевики ранили двух мирных жителей в ДНР: 52-летнюю женщину и 56-летнего мужчину. Обстрел с украинской стороны произошел 4 марта. Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня представительства ДНР.

Огонь велся по горловскому и донецкому направлениям. В зоне обстрела оказались Гольмовский, Зайцево, Горловка, Крутая Балка, Донецк, Александровка, Докучаевск. ВСУ атаковали территорию Донбасса при помощи минометов и гранатометов. Украина применила минометы с калибром 82 мм, станковые и ручные гранатометы, стрелковое оружие.

Ранее ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна