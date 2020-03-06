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ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил

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Украинских военных заметила народная милиция ДНР.

ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей народной милиции в ДНР. Речь идет о позиции около Петровского и Богдановки  на Донбассе.

Наши наблюдатели на позициях зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения

говорится в сообщении

Военные настраивают оборудование на новых позициях. В ДНР призывают международных наблюдателей вмешаться в ситуацию. Они надеются на немедленную инспекцию участка разведения сил и средств.

Ранее СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ.

Видео: YouTube/AiirSource Military

Теги: всу, днр, донбасс, линия развода войск, народная милиция, петровское
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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