Украинских военных заметила народная милиция ДНР.

ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей народной милиции в ДНР. Речь идет о позиции около Петровского и Богдановки на Донбассе.

Наши наблюдатели на позициях зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения говорится в сообщении

Военные настраивают оборудование на новых позициях. В ДНР призывают международных наблюдателей вмешаться в ситуацию. Они надеются на немедленную инспекцию участка разведения сил и средств.

Ранее СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ.

Видео: YouTube/AiirSource Military