ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей народной милиции в ДНР. Речь идет о позиции около Петровского и Богдановки на Донбассе.
Наши наблюдатели на позициях зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения
говорится в сообщении
Военные настраивают оборудование на новых позициях. В ДНР призывают международных наблюдателей вмешаться в ситуацию. Они надеются на немедленную инспекцию участка разведения сил и средств.
Ранее СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ.
Видео: YouTube/AiirSource Military
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