Фото: В Италии больные с коронавирусом в реанимации лежат лицом вниз

В стране не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Негласно врачам приходится делать тяжелый выбор, кого спасать в первую очередь.

Коронавирус продолжает шагать по планете. И когда на "родине" короавируса в Китае заболеваемость и смертность идет на убыль, то в других странах Мира ситуация с короновирусом удручающая. Одной из самых инфицированных новым коронавирусм стран оказалась Италия. По состоянию на 10 марта 7985 — больных, из них 733 находятся в реанимации. Выздоровели 742, умерло 463 человека.

Издание bfmtv.com рассказало, что происходит за стенами в больницах, где находятся люди с новым коронавирусом. В больницах не хватает аппаратов ИВЛ, и реанематологам приходится делать тяжелый выбор, кого спасать.

Учитывая растущий поток пациентов с каждым часом, ограниченное количество коек для интенсивной терапии и тот факт, что многие врачи и медсестры сами заражены вирусом и находятся в карантине, мы должны отдавать предпочтение молодым людям и тем, у кого больше шансов выйти из него. Flavia Petrini, Президент Итальянского общества анестезии, анальгезии, реанимации и интенсивной терапии

Врач из Бреши, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию bfmtv.com как проходит лечение коронавируса в его больнице. Поступившему больному дают противомалярийные препараты и лекарства против СПИДа, и когда на 4-6 день начинает спадать температура, тогда больной медлено, но уверенно идет на поправку. А если температура не спадает, тогда его переводят в реанимацию.

Но теперь мы посылаем только самых молодых. Анестезиологи действительно просят нас больше не присылать к ним пожилых пациентов, которых им придется бесполезно подключать к ИВЛ в течение пятнадцати-двадцати дней. Поначалу это были пациенты старше 80 лет. Сейчас, учитывая ухудшение и серьезность ситуации, это люди старше 70 лет и люди с другими патологиями. Врач из Бреши

Издание Daily Mail опубликовало кадры из больницы Кремона на севере Италии. На фото больные короноварисум лежат в реанимации лицом вниз. Делается это для того, чтобы облегчить дыхание больным, у которых поражены легкие. Пациенты, борющиеся с тяжелым состоянием, нуждаются в ИВЛ, потому что их легкие не могут обеспечить жизненно важные органы своего тела достаточным количеством кислорода. Медперсонал работает в специальных защитных костюмах и масках.

Фото: Daily Mail