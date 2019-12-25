Ученые доказали, что карантин в две недели эффективен.

Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения. В среднем инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) составляет 5,1 дня. В течение 11,5 дней симптомы проявляются у 97,5% инфицированных. Менее чем у 2,5% больных болезнь выявилась уже в течение первых 2,2 дней. Напомним, что в большинстве случаев носитель является угрозой для окружающих.

Об этом исследователи заявили в научном издании Annals of Internal Medicine. Они стали анализировать данные после предположений о том, что заявленных 14 дней на карантин может быть недостаточно. Медики предполагали, что изоляцию необходимо увеличить до 19 или даже 24 дней. По результатам работы американских ученых из Университета Джона Хопкинса, в увеличении срока нет необходимости. Их выводы основаны на изучении параметров 181 пациента с COVID-19 за пределами провинции Хубэй в Китае. Карантин в 14 дней ученые считают эффективной мерой изоляции.

Ранее в ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса.

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