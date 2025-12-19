Внутри автобуса были туристы из России.

На Шри-Ланке дикий слон напал на автобус с туристами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, группа туристов остановилась покормить слонов фруктами .Отмечается. что один из животных отреагировал на это агрессивно и решил напасть на автобус. Слон вырвал дверь и попытался перевернуть транспортное средство. Также сообщается,что в автобусе находилась семья из Казани.

На помощью поспешил водитель другого автомобиля. Он отогнал от туристов слона. Также выяснилось, что семья с ребенком ездила на экскурсию на арендованной машине. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Telegram / Mash