В Австралии на берег выбросились около 300 дельфинов - гринд

Специалисты сообщают, что погибла около трети стаи.

У берегов Тасмании стаи из 270 гринд выбросилась на берег.

В Австралии у берегов Тасмании зафиксировали самый крупный за последнее время выброс на берег дельфинов - гринд. Специалисты насчитали около 270 особей. Люди пытаются спасти животных. Но, к сожалению, спасти всех не удается. Сначала говорилось о 25 погибших дельфинах, сейчас появились сообщения, что погибла примерно треть стаи.

Ученые до сих пор не могут прийти к единодушному мнению, почему дельфины выбрасываются на берег. По одной из версий, если вожак выбрасывается из-за болезни или ранения на берег, остальные следуют за ним, чтобы спасти. По другим версиям дельфины подплывают близко к берегу и не успевают уйти на глубину во время отлива. В некоторых случаях массовые "самоубийства" морские животные совершают вскоре после активного использования поблизости военных гидролокаторов.

Видео: YouTube/ About Everything