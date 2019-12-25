Ученые определили, почему в древности магма вышла из Везувия.

Причинами внезапных взрывов вулканов стали нанокристаллы. Об этом рассказали ученые под руководством Данило де Генова. По данным исследования, дать старт процесса извержения, которое станет губительным для местного населения, могут алюминий, железо и кремний. Небольшие частицы получили название нанолиты из-за своих размеров. По сравнению с человеческим волосом, нанолиты меньше его в десять тысяч раз.

В магме вулканов находятся наночастицы, которые содержат оксид кремния. Такая магма обладает тягучестью, а при остывании превращается в базальт. Вязкость увеличивается с числом нанолитов, что приводит к эффекту пробки. Из-за этого давление в жерле вулкана вырывается с резким взрывом.

По заявлению ученых, именно это произошло в древности с вулканом Везувием, который похоронил под лавой город Помпеи.

Люди выделяют парниковые газы почти в десять раз быстрее вулканов.

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