Подземный вулкан спал примерно 13 тысяч лет.

В Германии просыпается древний вулкан Айфель. Об этом сообщило издание Geophysical Journal International.

Ученые обнаружили повышение уровня земли возле древнего подземного вулкана. Они полагают, что это связано с возрождением активности вулканических масс. Раскаленные потоки магмы постепенно приближаются к земной поверхности. Наблюдения за геологическими процессами продолжаются.

Когда Айфель извергался последний раз, вокруг него на несколько столетий образовалась огромная "мертвая зона".

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