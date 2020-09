Люди выделяют парниковые газы почти в десять раз быстрее вулканов

Ученые предупредили о потенциальной катастрофе.

Люди выделяют парниковые газы в десять раз быстрее вулканов. Об этом сообщили ученые в публикации для Proceedings of the National Academy of Sciences. Представители обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета изучили состояние океана 55,6 млн лет назад. Этот период известен как палеоцен-эоценовый термальный максимум. Он считается ближайшим естественным аналогом эпохи современных выбросов углерода. В рамках работы установлено, что массивный вулканизм посылал большие волны углерода в океаны тысячи лет. Однако природа не смогла и близко подойти к тому, что человечество производит сегодня.

В исследовании отмечается, что люди вводят углерод в 3-8 раз быстрее вулканов. Такие показатели можно считать потенциально катастрофическими. Изучение древних выбросов углерода говорят о том, что тогда планета была намного теплее, чем на данный момент. Рост СО2 привел к повышению температуры на 5-8 градусов по Цельсию. В древности океаны поглотили углерод, что вызвало химические реакции. Вода стала кислой. Это убило многие виды рыб.

В Германии просыпается древний вулкан Айфель.