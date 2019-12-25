Песок насекомые использовали в качестве сифона.

Муравьи научились использовать песок для орудийной деятельности. Китайские специалисты в публикации для Naked Science рассказали о том, что данный вид насекомых может создавать конструкции из песка для добычи жидкой пищи. В рамках исследования были использованы особи черных огненных муравьев. Они применяют песков в качестве абсорбента.

В рамках эксперимента исследователи налили в емкости сладкий сироп. Муравьи предприняли попытку его добыть. Риск утонуть для насекомых оказался высоким, поэтому они начали тащить на себе песок. Он использовался наподобие сифона. Сироп вписался в песчинки, а после попадал в горку песка рядом. Благодаря этому методу муравьи получили до половины всего сахарного раствора.

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Фото: Aiming Zhou et al. / Functional Ecology, 2020

