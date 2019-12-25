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Биологи впервые выявили "родственников" краснухи у животных
Сегодня, 8:05
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lesjasap

Биологи впервые выявили "родственников" краснухи у животных

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Ученые начали изучать инфекции, которые могут передавать летучие мыши.

Биологи впервые выявили "родственников" (Rubella virus) краснухи у животных. Представители Университета Висконсина в Мэдисоне рассказали, что родственный вирус обнаружен у подковогубых летучих мышей, желтогорлой мыши и у плацентарных и сумчатых млекопитающих с острым энцефалитом. На данный момент у ученых нет доказательств того, что эти инфекции поражают человеческий организм.

Предположительно, вирус имеет зоонозное происхождение, но неизвестно, вернется ли он к животным. После распространения коронавируса от летучих мышей специалисты стараются подробнее изучить инфекции, которые способны передавать человеку данные животные. 

Установлено, что вирус краснухи от летучих мышей может передаваться воздушно-капельным путем. Он вызывает сыпь и симптомы, схожие с гриппом. Если заражение произойдет у беременной женщины, это может привести к дефектам при развитии плода, выкидышу или мертворождению. На данный момент медицина имеет эффективную вакцину от заражения, но в мире все еще существуют очаги распространения.

В подледном антарктическом озере обнаружен новый вид микробов.

Фото: Pixabay.com

Теги: биологи, краснуха, летучие мыши, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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