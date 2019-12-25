Ученые предположили, от чего зависят "музыкальные выступления" китов.

Дневное пение синих китов связали с миграцией животных. Об этом рассказали представители Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей в Калифорнии. Результаты исследования специалистов опубликованы в UPI.

Биологи проанализировали действия синих китов, которые считаются не только самыми большими животными на планете, но и самыми музыкальными. При помощи подводных микрофонов ученые установили, что песни китов соответствуют сезонному графику. В летний период животные "выступают с концертами" по ночам, а в зимний период - в дневное время.

Уильям Острайх уточнил, что график пения зависит от того, на какой глубине в какое время года находится основная пище синих китов - криль. Летом она плавает глубоко, поэтому китам приходится далеко за ней нырять и меньше петь. Зимой еды на глубине становится меньше, киты готовятся к миграции и поют днями. Предположительно, при помощи музыкального таланта животные "договариваются" друг с другом о миграции на юг. Так как данные млекопитающие держатся друг от друга на расстоянии, то звук становится для них хорошим способом обмена данными.

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