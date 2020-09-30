Туристы на Гаваях столкнулись в море с огромным китом

Животное задело одну из лодок.

Туристы столкнулись в море с огромным китом. Ролик опубликовал портал Yahoo Sports. Журналисты уточнили, что инцидент произошел с каякерами около американского острова Мауи в штате Гавайи. Видео сняла очевидица событий по имени Кайла.

На кадрах видно, что крупное морское животное плавает около нескольких желтых каяков. Млекопитающее мягко ударил по передней части одной из лодок. Тут же слышится крик испугавшегося человека. Горбатый кит не стал атаковать еще раз. он решил нырнуть под еще одной лодкой и проплыть на глубине. Затем животное издало грозный звук и высунуло из воды голову.

В честь сезона китов и этого видео… Поднимите руку, если готовы к более эпичным встречам в этом году автор ролика

Напомним, что на Гавайях официальный сезон китов длится с декабря по март. Однако нередко этих животных замечают уже в сентябре.

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