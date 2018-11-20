Гавайцам разрешат покупать сигареты только со 100 лет

Ограничения не коснуться электронных сигарет, сигар и жевательного табака.

От республиканца Ричарда Кригана в законодательное собрание штата Гавайи поступило предложение о запрете продажи сигарет лицам младше ста лет. Об этом сообщают зарубежные и городские СМИ.

Сторонники ЗОЖ отмечают, что государство заинтересовано в продаже табачных изделий, так как благодаря этому в бюджет поступают большие деньги. Инициатор данного предложения хочет увеличить данный возраст постепенно. Ограничения не коснуться электронных сигарет, сигар и жевательного табака. На данный момент на Гавайях сигареты могут покупать лица, не младше 21 года.

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