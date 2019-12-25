Животное способно находиться под водой 77,7 минут.

Клювый кит стал рекордсменом по погружению в воду среди млекопитающих. Об этом сообщили ученые в публикации для Journal of Experimental Biology.

Сначала мы не поверили; в конце концов, это млекопитающие, и любое млекопитающее, которое так долго проводит под водой, казалось невероятным Куик, автор исследования

Авторы работы уточнили, что клювые киты Кювье считаются в мире науки мегазвездами дайвинг-мира. Они могут достигать глубину в три тысячи метров и оставаться на такой глубине около 33 минут, несмотря на небольшие размеры. После того, как у животных заканчивается кислород, они существуют при помощи анаэробного дыхания.

Ученые отметили, что около 95% погружений, которые совершают мелкие млекопитающие, завершаются до того момента, как заканчиваются запасы кислорода. Команда проверила график и поняла, что изучаемые особи способны оставаться под водой 77,7 минут, а уже потом - приступать к анаэробному дыханию. В общей сложности эксперты проанализировали 3600 нырков китов в поисках пищи. Их продолжительность составила от 33 минут до 2 часов 13 минут.

Напомним, что в 2017 году ученые смогли отследить два необычные погружения китов. Они длились более трех часов.

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