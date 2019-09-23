В Новой Зеландии рыбак случайно поймал на удочку кита

Животному удалось освободиться от лески самому.

Рыбак из города города Уангарей в Новой Зеландии случайно поймал на удочку кита. Об этом сообщили журналисты из издания Star News. инцидент произошел вечером 18 сентября. Мужчина по имени Стивен Кинг находился в заливе Бей-оф-Айлендс. Неожиданно он услышал вдалеке шум и начал снимать происходящее на видео.

Нет, нет, нет, кит! Ты серьезно? Я поймал кита. О, нет! Черт. Что мне теперь делать! Целый кит на восьмиметровой леске! автор ролика

Рыбак не знал как поступить. Он собирался перерезать леску, но кит самостоятельно смог освободиться из западни. Кинг заметил, что занимается рыбалкой профессионально много лет, но раньше лишь один раз видел кита так близко.

Мертвый кит привлек стаю огромных акул-людоедов.

Видео: Star News