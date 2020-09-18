Инцидент произошел на австралийском пляже.

Мертвый кит привлек стаю огромных акул-людоедов. Об этом сообщили журналисты из издания Newsflare. Журналисты смогли продемонстрировать кадры, которые сняли очевидцы событий с воздуха. Австралийцы рассказали, что тушу погибшего животного прибило к популярному пляжу в штате Новый Южный Уэльс.

Автор ролика заметил, что трупный запах привел акул, которые находились в нескольких милях от места происшествия. Специалисты отбуксировали кита в море, а несколько человек предприняли попытку приблизиться к голодным хищникам. Одно из суден задело самку акулы-людоеда, длина которой достигала шести метров.

Напомним, что белая акула (акула-людоед) считается одной из самых крупных хищных рыб в мире. Особи вырастают до 4,6-4,8 метров в длину. Это наиболее опасный вид акул для человека.

Рыбак поймал самую быструю в мире акулу весом в полтонны.

Фото и видео: Newsflare

