Британец отпустил хищника на волю.

Британский рыбак поймал самую быструю в мире акулу весом в полтонны и 3,4 метров в длину. Об этом сообщили журналисты из The Sun. Они сообщили, что улов сделан жителем города Херефорд. Специалисту удалось вытащить из воды акулу-мако. Так повезло 49-летнему мужчине по имени Роб Ренни.

Я думаю, она весила около 540 килограммов...Если это так, она могла побить рекорд Великобритании. Было бы чудесно. Но для рекорда нужно было убить акулу, чего мы точно не хотели делать Роб Ренни, британский рыбак

Рыбак считает, что его улов вдвое превышает рекорд Великобритании, который ранее был установлен в 1971 году. Тогда местным рыбакам удалось вытянуть из воды акулу-мако в 227 кг.

Напомним, что хищник может достигать до 3,8 метров в длину. Акула-мако способна развивать скорость до 74 километров в час.

Четырехметровая акула-людоед подплыла к отдыхающим на пляже.

Видео: The Sun