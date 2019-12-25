Длина гигантского предка белой акулы достигала 16 метров.

Доисторическая акула мегалодон была размером с автобус. Сотрудники Университета Бристоля и Университета Суонси определили точные размеры мегалодона. Они проанализировали размеры разных частей доисторического хищника. Специалисты рассказали, что потомками гигантской акулы являются белые акулы, которые максимально достигают длины в шесть метров. Их предки были значительно крупнее - около 16 метров.

Моделирование показало, что у акулы, общая длина которой составляла 16 метров, была 4.6-метровая голова, 1.6-метровый спинной плавник и 3.85-метровый хвост Джек Купер, один из авторов исследования

Напомним, что огромные акулы мегалодоны обитали на планете миллионы лет назад. Ранее наука не знала точных размеров древних существ, однако было понятно, что их размеры были гигантскими.

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