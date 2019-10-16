Новый вид получил название в честь иранского биолога Хади Фахими.

В самом жарком месте на Земле нашли пресноводных ракообразных. Немецкие и иранские ученые обнаружили новый вид. Результаты экспедиции в пустыню Деште-Лут опубликованы в издании Zoology in the Middle East. Исследователи отметили, что обнаружение ракообразных в локации, в которой отсутствуют постоянные водоемы - уникальное явление.

Во время экспедиции в такое экстремальное место вы всегда начеку, особенно когда находите воду. Обнаружение ракообразных в этой жаркой и сухой среде было действительно сенсационным Доктор Хоссейн Раджаи, энтомолог из Государственного музея естественной истории Штутгарта

Новый вид ракообразного принадлежит к роду Phallocryptus. Ранее были известны только четыре вида таких ракообразных. Они обитают в пустынях Южной и Центральной Америки, Средней Азии, Монголии и Южной Африки. Обнаруженный вид получил название Phallocryptus fahimii — в честь иранского биолога Хади Фахими. Он участвовал в экспедиции в пустыню Даште-Лут в 2017 году. В 2018 году он трагически погиб при крушении самолета.

Новый вид ракообразных приспособился к экстремальным условиям. Они скрываются в высохших отложениях временных озер. На поверхность существа вылезают только во время влажных сезонов - весной. В этот период дожди создают временные водные потоки, вода скапливается в понижениях рельефа.

Напомним, что пустыня Даште-Лут — вторая по величине пустыня Ирана. По площади она занимает большую территорию, чем Швейцария. Летом температуры в ней достигают 50,5 градусов по Цельсию, зимой - до минус 2,6 градуса. Пустыню называют "тепловым полюсом Земли".

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