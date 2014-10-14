На пляже в Сестрорецке обнаружены морские тараканы

В основном морские тараканы обитают на дне Северного Ледовитого океана и Ладоги.

На Сестрорецком пляже в Курортном районе Петербурга накануне нашли морских тараканов. Однако пугаться их не стоит, сообщили 25 июня в tg-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО".

Морской таракан является одним из крупнейших ракообразных Балтийского моря. Самцы обычно больше самок, самые крупные особи достигают 9 сантиметров.

В основном морские тараканы обитают на дне Северного Ледовитого океана и Ладоги. Считается, что в Балтику они попали из Баренцева моря более 7 тыс. лет назад.

Эти хищники охотятся на бокоплавов и двустворчатых моллюсков, но могут нападать и на животных своего вида и питаться падалью. Морских тараканов поедают многие морские рыбы, к примеру, треска. Живут эти животные более 3 лет, обитают как на мелководье, так и на глубине до 290 метров.

Ранее мы рассказывали о том, что к петербургским грибникам в лесу вышел лис.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Мария Резникова)