Ученые зафиксировали редкий случай появления удильщика у берегов Тенерифе

Ученые сделали предположения о том, почему глубоководная рыба появилась на поверхности воды.

Биологи-исследователи из экологической организации Condrik Tenerife зафиксировали редчайший случай появления глубоководного удильщика, известного также под названием "морской черт" (Melanocetus johnsonii), вблизи поверхности воды. Инцидент зафиксирован около береговой линии одного из островов испанского Канарского архипелага Тенерифе.

Возможно, это первая в мире зарегистрированная встреча при дневном свете на поверхности!!!! Легендарная рыба, которую мало кому посчастливилось наблюдать вживую. сообщение от ученых

Напомним, что в подобных условиях ранее специалистам удавалось наблюдать лишь личиночные стадии удильщика или мертвых взрослых особей. Причины подобного явления остаются неизвестными, однако эксперты полагают, что такое событие могло быть вызвано болезнью, изменениями морских течений или попыткой бегства глубоководной рыбы от хищника. Удильщик представляет из себя рыбу с характерным выростом на голове. Это устройство служит приманкой для добычи. Хищник обитает на больших глубинах, там, где почти нет света. Для существования он использует биолюминесцентный "фонарик", привлекая светом жертву.

Фото и видео: Telegram / Регнум, Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Condrik Tenerife