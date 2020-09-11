Хищница не навредила никому из отдыхающих.

Четырехметровая акула-людоед подплыла к отдыхающим на пляже. Ролик опубликовало издание The Mirror. На кадрах видно, как хищник подплывает к людям на полуострове Кейп-Код в американском штате Массачусетс. В этот момент в воде находилась группа каякеров и рыбаков. О приближении белой акулы они узнали по детским крикам и лаю собак.

Акула находилась менее чем в трех метрах от берега. Она была около метра в ширину...Мы никогда не видели таких больших акул так близко. Это было очень интересно! Извините за вопли на видео. Это было слишком впечатляющее зрелище очевиица МакКензи

Иностранка заявила, что акула плавала в непосредственной близости от людей около десяти минут. Представители НКО по охране Атлантических больших белых акул предупредили туристов о том, что при встрече с хищником следует соблюдать осторожность.

Доисторическая акула мегалодон была размером с автобус.

Фото и видео: The Mirror