Хищница отгрызла винт у рыбацкой лодки в Австралии.

Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail со ссылкой на очевидцы по имени Дин Батлер. По данным СМИ, большая белая акула откусила часть винта от рыбацкого судна около австралийского города Форстер в штате Новый Южный Уэльс.

Днем 30 августа рыбак заметил на поверхности воды тушу кита. Он остановил лодку, чтобы снять видео о том, как десятки акул поедают жертву.

Я рад, что увидел их при свете дня, потому что в темноте можно было бы легко в них врезаться. Выйти из лодки и оказаться окруженным этими ребятами в темноте было бы страшно автор ролика

По словам Батлера, он видел белую акулу и крупную тигровую акулу. Обе трехметровые хищницы весили около 400 кг. Обе акулы начали кружить вокруг лодки. Одна из них бросилась на судно.

Огромная акула-людоед подплыла к подводному охотнику.

Видео: Youtube/9 News Australia