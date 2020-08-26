Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака в Коста-Рике

Рыбаки не смогли спасти тарпона.

Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака. Ролик опубликован на портале LADbible. Его снял на камеру житель Коста-Рики, ловивший рыбу в прибрежных водах. Хозе Андрес Дельгадо Кампос смог подцепить на крючок крупного тарпона, но неожиданно на улов напал хищник.Акула начала кружить вокруг лодки, распугивая рыбаков своими размерами.

Эта акула-молот была огромной и очень агрессивной, но мы хотели попытаться спасти тарпона Хозе Андрес Дельгадо Кампос, рыбак

Напомним, что молотоголовые акулы относятся к отряду кархаринообразных акул. Их максимальная длина достигает шести метров. Отдельные виды хищной рыбы представляют угрозу для человека.

Мужчина покатался верхом на самой большой акуле в мире.

Видео: LADBible