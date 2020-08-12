В Майами акула приплыла поздравить именинницу

Усатая акула-нянька кружила вокруг яхты в Майами.

Акула вплотную подплыла к ничего не подозревающей американке во время празднования ее дня рождения. Об этом сообщили журналисты из New York Post. Они объяснили, что инцидент произошел 7 августа в городе Майами в штате Флорида. Местная жительница по имени Исо Мачадо отмечала праздник на яхте своего друга. Девушка решила спуститься в воду у берегов Багамских островов по надувной горке. Внизу она увидела, как рядом с судном плавает акула-нянька.

Хищница начала кружить вокруг именинницы. Однако вскоре акула потеряла интерес к человеку и отплыла на безопасное расстояние от яхты. Очевидица оценила такой необычный "сюрприз".

Напомним, что усатые няньки-акулы обитают на востоке Тихого океана и в Атлантическом. Они могут достигать 2,5-3 метров в длину. Чаще всего хищник старается избегать встречи с человеком. Он не нападает на людей, если рыбу не спровоцировать.

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