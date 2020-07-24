Морской котик выпрыгнул прямо перед акулой

Животное избежало встречи с зубами морского хищника.

Морской котик выпрыгнул прямо перед рылом акулы. Об этом сообщили журналисты портала Yahoo News. Они рассказали, что 22 июля туристы заметили, что капский котик около побережья города Мосселбай в Южно-Африканской Республике едва не стал жертвой хищника. В последний момент животному удалось сбежать пасти убийцы.

Ролик в социальные сети выложили очевидцы. Им удалось заснять на камеру, как морской котик выпрыгивает из воды. Он вынырнул прямо перед акулой, которая проследовала за ним. Люли закричали от шока, когда увидели хищника в непосредственной близости.

В США акула-людоед увязалась за лодкой с детьми.

Видео: Yahoo News